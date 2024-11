Ennesima beffa del commissario per il piano di rientro nella sanità Massimo Scura che liquida la richiesta del sindaco Mundo di riaprire l'ospedale di Trebisacce

"Siete 4 gatti, potete curarvi a Policoro in 20 minuti, a Taranto in un'ora e a Bari in un'ora e mezza, voi non avete bisogno di un ospedale". Così il commissario per il piano di rientro nella sanità, Massimo Scura, ha risposto al sindaco di Trebisacce Franco Mundo durante un incontro a Catanzaro proprio per discutere della riapertura dell'ospedale dell'Alto Jonio cosentino.

Per Scura, secondo quanto riportato dal Quotidiano del Sud, i cittadini dell'Alto Jonio hanno una valida alternativa, possono curarsi in Basilicata a Policoro o in Puglia se in Calabria non trovano soddisfacenti i servizi.

"Attualmente - fa notare il sindaco di Trebisacce - viene violato l’accordo Stato-regioni che prevede un standard di posti letto fissato in 3,7 per 1000 abitanti, nella fascia ionica è di soli 1,66 p/l per 1000 abitanti. Tale parametro inferiore permane anche nell’intera area nord della Calabria che è di 3,24". Scura, nei mesi scorsi aveva dichiararto di voler riaprire gli ospedali di confine, includendo anche quello di Trebisacce ma, la riunione di catanzaro ha portato solo all'ennesima beffa.