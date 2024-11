Dopo un sopralluogo dei carabinieri autorizzato lo smaltimento della spazzatura. Dal municipio fanno sapere che l’Asp reggina si sta attivando per realizzare un’isola ecologica nei pressi del nosocomio

È stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine per risolvere il problema dei rifiuti ammassati all’esterno dell’ospedale di Locri. Dopo un sopralluogo da parte dei carabinieri, l’amministrazione comunale è corsa ai ripari transennando l’area di stoccaggio per consentire ai mezzi autorizzati dalla Città Metropolitana di rimuovere l’enorme massa di spazzatura accumulata negli ultimi mesi fuori dal nosocomio di contrada Verga.

Dal Comune fanno sapere che l’Asp reggina si sta attivando per realizzare un’isola ecologica ai piedi della collinetta dove sorge l’ospedale. Tuttavia se all’interno dei reparti la differenziata non verrà fatta in modo corretto, il problema a stretto giro rischia di riproporsi. Lo smaltimento arriva dopo le numerose denunce della Uil-Fpl che punta ancora una volta il dito contro la gestione commissariale.

«Non ha saputo impartire le necessarie direttive a dare una parvenza di efficienza né a livello sanitario né a livello igienico sanitario – ha espresso il segretario territoriale Nicola Simone – perché per risolvere alcune problematiche, come quella inerente il mancato smaltimento dei rifiuti, devono intervenire o la magistratura o le forze dell’ordine?»