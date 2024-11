Provengono da Iraq, Siria e Kurdistan. I profughi viaggiavano su un’imbarcazione soccorsa al largo delle coste calabresi

Circa 80 migranti sono sbarcati pochi minuti fa a Roccella Jonica, in provincia di Reggio, dopo che l’imbarcazione sulla quale viaggiavano è stata avvistata e soccorsa al largo della costa calabrese. Sul natante ci sono persone che provendono in prevalenza da Siria, Iraq e Kurdistan. Al momento sono in corso le operazioni di controllo e di prima assistenza ai migranti, che sono in prevalenza uomini, ma ci sono anche donne e bambini. Sebbene molto infreddoliti, appaiono quasi tutti in buone condizioni. Le forze dell'ordine hanno proceduto ad interrogare due uomini di nazionalità ucraina, sospettati di essere gli scafisti. Il gruppo trascorrerà la notte nel centro di prima accoglienza di Roccella. i.b.