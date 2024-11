La strage è stata compiuta a Gizzeria Lido, in località ‘pesce e anguille’: ‘Saranno fatte le denunce del caso per risalire al colpevole’

Otto cani randagi nella notte di ieri sono stati uccisi a Gizzeria Lido in località "pesce e anguille", avvelenati. A scoprire le carcasse dei cani Luca Valentini e Vanina Puteri, titolari dell'Hang Loose Beach, punto di ritrovo per gli amanti del kitesurfing, che si stavano prendendo cura degli animali e che sono riusciti a salvarne altri cinque.

"Qualcuno - hanno detto - ha compiuto questo atto vile nei confronti di questi poveri animali che di sicuro non davano nessun fastidio. Sono stati avvelenati attraverso del cibo lasciato appositamente. Forse l'assassino si è sentito disturbato dalla loro presenza e chissà per quale motivo. Saranno fatte le denunce del caso da parte nostra per risalire al colpevole".