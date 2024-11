Sono accusati di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Avrebbe fruttato 15mila euro

Due fratelli, Pino e Saro Limari, di 35 e 36 anni, sono stati arrestati a San Pietro di Caridà. Nel Reggino, con l'accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. In particolare, i militari dell'Arma, a seguito di una perquisizione domiciliare, hanno sorpreso i due fratelli in possesso di quasi 8 kg marijuana, in parte già suddivisa in 12 buste di plastica termo sigillate ed in parte nascosta sotto il letto in attesa dell'essicazione.

Al dettaglio, il quantitativo di sostanza rinvenuta, evidentemente destinata alle principali piazze di spaccio della provincia reggina, avrebbe fruttato 15 mila euro. I fratelli Lamari, riporta l’agi,a seguito della convalida dell'arresto, sono stati associati presso la casa circondariale di Palmi, mentre la droga sequestrata sarà inviata al Ris di Messina per le analisi tossicologiche.