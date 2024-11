Nonostante l'aria resa irrespirabile dal fumo, il militare è riuscito a salire su per le scale dell'immobile e, dopo essere entrato in casa dell'anziana donna, l'ha tratta in salvo trasportandola in braccio

INella tarda mattinata di ieri, a Molochio, nel Reggino, all'interno del garage di un’abitazione sita in corso Italia, si è sviluppato un incendio, che solo grazie al tempestivo intervento dei cittadini e dei carabinieri, non si è trasformato in tragedia.

Le fiamme, sviluppatesi per cause accidentali, lentamente stavano avvolgendo l’intero immobile, intrappolando al suo interno un’anziana. Prima che si propagassero però, alcuni cittadini si sono subito messi all’opera, con mezzi di fortuna, per spegnere le fiamme, mentre i carabinieri della locale stazione, comandata dal maresciallo ordinario Benedetto Carrabotta, hanno evacuato la zona.

Una volta accortisi delle fiamme che hanno interessato prevalentemente il garage - utilizzato come deposito di mezzi agricoli - i cittadini hanno immediatamente allertato i carabinieri, i quali, giunti sul posto, hanno fatto evacuare le persone dagli edifici adiacenti. Nel frattempo, la 92enne T. S., intrappolata al primo piano, in preda al panico, aveva trovato riparo dal fumo che ormai si era propagato in tutta la casa, sul balcone. Accortosi della situazione, uno dei carabinieri intervenuti, non ha esitato a sfidare le fiamme e il fumo che aveva ormai reso l’aria irrespirabile, e salire su per le scale per salvare l’anziana donna, che nel giro di qualche minuto ha tratto in salvo, trasportandola in braccio.

Nel frattempo, diverse persone si stavano adoperando per spegnere l’incendio, tra le quali anche il sindaco Marco Caruso e una squadra della locale associazione Ekoclub International Onlus. Poco dopo, sono arrivati sul posto anche i Vigili del fuoco di Palmi, che hanno completato l’operazione di spegnimento delle fiamme, ormai quasi domato dai cittadini.

Il carabiniere che ha tratto in salvo l’anziana proprietaria, lievemente intossicato per via dell’esalazione dei fumi, è stato accompagnato al Pronto soccorso di Polistena, per essere medicato e dimesso con una prognosi di 7 giorni di riposo e cure. Per la 92enne invece, solo tanto spavento.