Di lui non si avevano più notizie da una decina di giorni, ora è stato trovato morto nella sua abitazione. Potrebbe essere un dramma della solitudine quello scoperto la notte scorsa a Palmi, in una casa della centralissima via San Rocco. È qui che sono entrati i carabinieri, allertati probabilmente da qualche conoscente dell'uomo - un 64enne, ex professore di scienze in pensione, che non aveva familiari stretti - rivenendo il corpo senza vita dell'anziano. I vigili del fuoco hanno lavorato per ore prima di riuscire a entrare dal retro.

Al momento, dal poco che trapela, nessuna ipotesi alternativa viene scartata - ovvero quella che non escluderebbe una morte violenta, magari al culmine di un tentativo di rapina - perché, da quanto hanno riferito testimoni diretti dell'intervento, particolarmente accurate sono state le verifiche dei carabinieri, anche attraverso l'ausilio del Ris.