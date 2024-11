Fabio Manolo Cosoleto è stato colpito di striscio al mento, mentre era in auto con moglie e figlioletto. È pregiudicato per associazione mafiosa, rapina e omicidio

Hanno sparato per ucciderlo. Proseguono le indagini dei carabinieri sul tentato omicidio di ieri sera a Palmi. Fabio Manolo Cosoleto, classe 1971 di Gioia Tauro, era alla guida della sua automobile quando è stato raggiunto da un colpo di arma da fuoco. L'uomo è stato ferito in modo non grave. Sfiorato al mento, è stato portato in ospedale a Polistena ma è stato dimesso subito dopo.

Fabio Cosoleto risulta essere un pregiudicato, già arrestato in passato a Brescia per rapina e omicidio. Tra i reati contestatigli anche quello di associazione mafiosa. Al momento dell’agguato era in macchina con la moglie e il figlio minorenne. Avvicinato da due persone a bordo di una moto con casco integrale, è stato il bersaglio di un colpo di arma da fuoco che lo ha solo sfiorato. Sul posto è intervenuta subito la polizia ma hanno poi proceduto i carabinieri della Compagnia di Palmi. Le indagini potrebbero passare al vaglio della Procura distrettuale antimafia di Reggio Calabria.