Cè' una App che registra gli spostamenti autorizzati e, nel caso in cui l'autocertificazione firmata dai cittadini dovesse risultare non veritiera, chi fa il controllo può sanzionare immediatamente il trasgressore. Se ne è dotata la polizia locale di Palmi, a seguito di una ordinanza con cui il sindaco Giuseppe Ranuccio limita a due le uscite settimanali possibili per fare la spesa, prevedendo che una persona non possa uscire per più di una volta al giorno per gli acquisti quotidiani.





«Ci siamo accorti – ha spiegato il primo cittadino – che una minoranza di furbetti era solita girare in città con la scusa delle compere, e lo faceva per più volte al giorno. Siccome a Palmi stiamo contenendo bene il contagio, abbiamo pensato di dissuadere ancora di più questi irresponsabili». Anche il lessico usato dal sindaco nella sua ordinanza è di quelli forti, avendo scritto nell'atto che questa applicazione su tablet e telefonino consente ai vigili “di stanare i furbetti”.





In effetti in città i controlli disposti dal comandante Francesco Managò stanno proseguendo con l'apporto di questa App. «Siccome si può uscire solo una volta al giorno – ha spiegato Managò – il nostro data base è in grado di dirci subito se la persona controllata ha usato l'autocertificazione quel giorno stesso in un altro caso, e prontamente sanzionare chi ritiene di utilizzare presunte spese di necessità per farsi una passeggiata». L'ordinanza del sindaco amplia la possibilità di recarsi nell'orto – «ma solo per reperire ortaggi che servono per l'alimentazione» precisa l'amministratore che prosegue spiegando che «ovviamente si può andare in farmacia anche più delle due volte consentite, quando ci siano comprovate esigenze».

Finora Palmi non registra casi positivi, pur essendo la seconda città della provincia ed avendo un territorio molto vasto e variegato.