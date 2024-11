Si tratta di cittadini turchi, tratti in salvo grazie ad un perfetto coordinamento interforze. L'intervento dell'elicottero all'alba ha consentito di raggiungere il luogo impervio

È un esempio perfetto di coordinamento fra le varie forze di polizia e i vigili del fuoco, quanto accaduto in località Piani della Corona di Sant'Elia di Palmi nella notte scorsa, con il salvataggio di cinque persone.

Intorno alla mezzanotte, infatti, giunge al centralino dei vigili del fuoco, una chiamata trasmessa dal 112 nazionale che riferisce di cinque persone di nazionalità turca, disperse proprio in località Piani della Corona. Iniziano immediatamente i soccorsi. Viene inviata sul luogo, oltre ad un equipaggio del distaccamento di Palmi, una squadra mista, composta dagli specialisti del nucleo speleoalpino fluviale e di quello che si occupa della Topografia applicata al soccorso.

In meno di un'ora dal momento della richiesta e nonostante il buio, i vigili del fuoco riescono a localizzare le persone disperse, anche grazie al rilievo cartografico. Iniziano i tentativi per recuperarli. Purtroppo, complice l'oscurità e il luogo impervio, passano vanamente tre ore senza che li si possa raggiungere a piedi. L'elicottero non può ovviamente alzarsi in volo e agli specialisti non resta che constatare l'impossibilità del soccorso in quelle condizioni. Tuttavia, i cinque turchi vengono raggiunti telefonicamente e rassicurati sul fatto che di lì a poche ore, proprio all'alba, sarebbero stati tratti in salvo. E così avviene. Intorno alle 6.30 di oggi, l'elicottero Drago 72 si alza in volo e raggiunge il luogo impervio. I vigili del fuoco si calano e, uno ad uno, recuperano le cinque persone disperse. Che, però, è bene ricordarlo, non sono mai state lasciate da sole durante la notte, grazie alla costante presenza di polizia, guardia di finanza, guardia costiera e vigili del fuoco. Un grande esempio di collaborazione, riuscita grazie all'attivazione dei canali corretti di soccorso.

cons. min.