In fiamme l’auto di Enzo Infantino, di Palmi e da sempre impegnato da molti anni come volontario in missioni umanitarie all’estero e nella difesa dei diritti umani.

«Mi sono battuto per tutta la vita per il riscatto delle classi subalterne – ha scritto mostrando le immagini del rogo sulla sua pagina Facebook – per i diritti dei popoli oppressi e degli esseri umani che fuggono da contesti di guerra e miseria. Ho difeso la mia terra dal cancro mafioso, dal malaffare e dalle ingiustizie, ed operato per ricordare vittime delle cosche come Rossella Casini. Ai criminali che sono abituati ad agire nel buio della notte rispondo con spirito sereno: non mi avete fatto niente».

Enzo Infantino, dopo anni di militanza politica nella sinistra calabrese, da anni è impegnato in missioni umaniterie. Un atto inquietante quello perpetrato ai suoi danni. I malviventi si sono introdotti la scorsa notte nella sua abitazione nel popolare quartiere Pille di Palmi incendiando la sua autovettura che era parcheggiata sotto casa.

I fatti sono stati denunciati alle forze di polizia che indagano sull'accaduto.