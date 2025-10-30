Un mezzo della ditta impegnata nei lavori di riqualificazione del belvedere del monte Sant’Elia è stato interessato da un incendio. Sono immediatamente intervenuti i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per stabilire la natura dell’episodio e individuare eventuali responsabilità.

«Ogni forma di danneggiamento o ostacolo alle attività per la valorizzazione del territorio rappresenta un danno per tutta la comunità – comunica l’amministrazione comunale palmese-. Continueremo a lavorare con serietà e trasparenza nell’interesse pubblico. Riponiamo massima fiducia nell’operato degli inquirenti e della magistratura».

L’amministrazione comunale aveva annunciato giorno 1 ottobre l’avvio ufficiale dei lavori di riqualificazione del belvedere di Sant’Elia. Dal monte che sovrasta Palmi è possibile ammirare un panorama mozzafiato. È un’autentica terrazza sul mare. Il luogo custodisce storie, fede e leggende, che si ha intenzione di far tornare a splendere.