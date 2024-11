Ad allertare le forze dell’ordine, i vicini di casa. Per i tre, si sono aperte le porte del carcere

Tentata rapina aggravata in concorso. Con questa accusa tre uomini sono stati arrestati dalla Polizia e dai Carabinieri, a Palmi. Le manette sono scattate per Armando Bevilacqua, 28 anni, di Melito di Porto Salvo, Daniele Amato, 38enne di Rosarno, e Simone Bevilacqua, 37enne di Catanzaro.

I tre sono entrati in un'abitazione di Palmi con il volto travisato da passamontagna, hanno colto di sorpresa la padrona di casa, riuscendo a bloccarla all'interno di una stanza, con l'obiettivo di portare via la cassaforte a muro presente in casa. Ad accorgersi dei rumori, i vicini che, allarmati, hanno sollecitato l’intervento delle forze dell’ordine. Carabinieri ed agenti della Polizia di Stato, dopo un breve inseguimento, hanno bloccato i tre che ora si trovano rinchiusi nel carcere di Palmi.