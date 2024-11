Avrebbe palpeggiato una ragazza nei pressi della stazione di Amantea, dandosi poi alla fuga sul lungomare per sottrarsi all’intervento delle forze dell’ordine allertate, secondo quanto si è appreso, dalla stessa vittima. I militari dell’arma, coadiuvati dalla polizia municipale, in breve tempo lo hanno rintracciato e condotto nella caserma di Via Mirabelli. Si tratta di un ragazzo di Fiumefreddo Bruzio con patologia psichiatrica. Non aveva armi con sé e per bloccarlo i carabinieri non hanno dovuto ricorrere all’uso della pistola d’ordinanza.