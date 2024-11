VIDEO | Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco per domare il rogo. Si indaga sulle cause

Un incendio, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, ha interessato un’automobile, una Fiat Stilo, parcheggiata in via Demetrio Tripepi, in pieno centro a Reggio Calabria. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando cittadino che hanno domato le fiamme, grazie anche all’ausilio di un'autobotte, fiamme che si sono propagate anche ad un'altra autovettura, una Nissan, parcheggiata davanti a quella oggetto del rogo. Sul posto anche gli agenti della squadra Volanti della Questura reggina, che insieme ai vigili del fuoco, stanno indagando sull’accaduto.