Notte di paura all'ospedale di Cetraro dove un uomo incappucciato ha fatto irruzione nel pronto soccorso seminando il panico intorno all'una.



Sotto la minaccia di una pistola e di una spranga di metallo ha prima sequestrato la dottoressa di turno Emilia Musolino. Fortunatamente è riuscita a far partire dal suo telefono uno squillo alla guardia giurata non ancora sul posto di lavoro che è giunto tempestivamente nel presidio sanitario.



L'uomo ha quindi sequestrato anche la guardia giurata pretendendo da quest'ultimo la pistola di ordinanza. Il vigilante lucidamente è riuscito a tenere sotto controllo la situazione cercando di tranquillizzare il malfattore. Dopo circa un'ora e mezza l'uomo, che con tutta probabilità è affetto da disturbi psichici, è andato via.



Sul posto sono quindi giunti i carabinieri della locale compagnia che hanno avviato le indagini.