Nuova tragedia sulle strade calabresi. La vittima una anziana donna, deceduta a causa di un violento incidente sulla 107. Quattro persone ferite.

Vittoria Rinaldi, 92enne, ha perso la vita in un incidente stradale a Paola, intorno alle 4 di ieri notte sulla statale 107. Coinvolte nell'incidente bemn tre macchine, una Panda, una Punto e una Qasjqai. La vittima era sulla Punto, in compagnia di altre persone, ferite. Bloccato il traffico nella notte dai Carabinieri, che hanno avviato le indagini per determinare le dinamiche dell'incidente. La circolazione è ripresa stamani alle 7.