È stato condannato a 9 anni di carcere, nel processo per rito abbreviato, il pastore paolano di 51 anni, Michele M., accusato di continui abusi su una ragazzina di dieci anni e violenze anche a danno dei fratellini della piccola. L’uomo è stato interdetto in modo perpetuo dai pubblici uffici e da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all’amministrazione di sostegno, nonché a qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado e in uffici o servizi presso istituzioni o strutture frequentate prevalentemente da minori. È stato altresì condannato alle spese processuali e di custodia cautelare e interdetto legalmente per la durata della pena.

A pena espiata dovrà essere sottoposto per un anno alla misura di sicurezza del divieto di avvicinarsi a luoghi frequentati da minori e di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori, tenendo informate le forze di polizia si residenza e ogni suo spostamento. Il pastore paolano dovrà, infine, pagare le spese processuali dell’ex moglie e dei tre minori, pagando agli stessi il risarcimento del danno con una provvisionale immediatamente esecutivo ammontante a 70mila euro.

La storia

Una storia di violenze, degrado e immani sofferenze vissuta per tanti anni da quattro ragazzini di Paola (due figli dell’uomo avuti da una precedente relazione e due figli avuti con l’ex moglie) che sarebbero stati maltrattati e vessati dal pastore, noto alle forze dell’ordine per reati contro la persona e il patrimonio. L’uomo è stato arrestato dal giudice il 7 luglio del 2023, su richiesta della procura paolana, per maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata commessa in ambito familiare e porto abusivo di armi comuni da sparo. E da allora è ancora associato al carcere di Castrovillari.

Continua a leggere su CosenzaChannel.it