L’incidente verificatosi lungo la statale 107 Silana. Sul posto le Forze dell’ordine, i sanitari del 118 e i Vigili del fuoco. Da accertare l’esatta dinamica del sinistro

Due persone sono rimaste lievemente ferite a causa di un incidente stradale lungo la statale 107 Silana. Il camion per la raccolta dei rifiuti su cui viaggiano in due operatori si è infatti ribaltato nei pressi dello svincolo di Paola.

Sul posto le Forze dell'ordine, i sanitari del 118, i Vigili del fuoco e il personale Anas per la messa in sicurezza della strada. Da accertare le cause che hanno portato al ribaltamento del grosso mezzo.