Lavoro congiunto delle forze dell'ordine. Sette persone arrestate e una deferita

Duplice operazione congiunta antidroga a Paola, condotta dagli agenti del locale commissariato diretto da Domenico Lanzaro e dai carabinieri della compagnia guidata dal capitano Giordano Tognoni. In due distinti interventi, le forze dell’ordine, con l’ausilio di unità cinofile, hanno nel complesso arrestato sette persone, deferendone un’ottava in stato di libertà, con l’accusa di produzione e detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio.

Sequestrato stupefacente per un valore di quasi 100 mila euro

Significativi i sequestri disposti: circa 150 piante di marijuana in fase di coltivazione; 8,5 chilogrammi di sostanza stupefacente già essiccata e pronta per essere destinata alla vendita al dettaglio; 30 grammi di sostanza stupefacente tipo hashish. Le operazioni di perquisizione condotte hanno consentito di sottoporre a sequestro anche molteplici bilancini di precisione e fertilizzanti destinati alla coltivazione delle piante. Le analisi condotte con celerità dal laboratorio dell’Arma dei Carabinieri hanno permesso di accertare che, dall’ingente quantitativo di sostanza stupefacente sequestrata, sulla base del principio attivo in essa contenuto, potevano essere ricavate circa 33.000 dosi per un ricavo stimato di quasi centomila euro.