Ancora un vile atto di delinquenza macchia la costa tirrenica cosentina. Stavolta a finire nel mirino dei malviventi è stato il giornalista paolano Guido Scarpino, 44 anni, penna del Quotidiano del Sud, che scuote il sonno di molti criminali a causa dei suoi articoli di cronaca nera e giudiziaria. Secondo gli inquirenti che indagano sulla vicenda, potrebbe trattarsi di una vera e propria intimidazione. A spingere gli investigatori in questa direzione, il ritrovamento di liquido infiammabile sul cofano della sua autovettura. Il mezzo era parcheggiato in una piazzola nei pressi di un'officina meccanica, dove Scarpino l'aveva lasciata nei giorni scorsi per farla riparare. La notte scorsa l'auto è stata avvolta dalle fiamme, andando in parte distrutta.

La seconda volta

Scarpino non è nuovo a questo tipo di vessazioni. Già nel giugno del 2014, all'epoca del passaggio da L'Ora della Calabria a Il Garantista, la sua Mercedes classe A fu vittima di un incendio. Anche in quell'episodio l'auto fu cosparsa di liquido infiammabile e data alle fiamme. Ignoti avevano agito durante la notte, intorno alle 2, quando tutto intorno era buio. Nell'incendio, sviluppatosi negli spazi antistanti la sua abitazione a Paola, erano state coinvolte altre tre auto, di cui una andò completamente distrutta.