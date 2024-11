Al termine di un convegno sulla deontologia professionale ed alla presenza del fratello e dei figli, il consiglio dell’Odcec di Paola ha intitolato la sala conferenze dei commercialisti Paolani al dottor Carlo Martello Panno, uomo e professionista apprezzato in tutti gli ambienti che lo hanno visto protagonista autorevole indiscusso.

In tale occasione è stato presentato dal dottor Rizzuto - direttore dell’ufficio territoriale dell’agenzia delle entrate – il protocollo d’intesa con i commercialisti teso a rendere agile il rapporto tra professionisti ed Ade. Carlo Matello mosso da un grande fede si è contraddistinto per la sua garbata autorevolezza che induceva in tutti, nonostante la sua modestia nell’approccio con gli interlocutori, una naturale riverenza.

Tra gli altri è intervenuto Fernando Caldiero, segretario del dottor Martello per oltre 10 anni, che proprio su sua spinta si è candidato alla presidenza dei commercialisti dell’alto tirreno cosentino che hanno anche istituto una borsa di studio ed un torneo di padel in sua memoria. Le elezioni che vedono la presenza di una sola lista si terranno il prossimo 20 e 21 gennaio.