La decisione è arrivata per consentire a studenti e cittadini fuori sede di raggiungere in tranquillità la città durante i festeggiamenti solenni in onore di San Francesco

L'inizio dei lavori di ristrutturazione della galleria Santomarco, che collega la linea ferroviaria Cosenza-Paola, erano stati previsti per il prossimo 8 aprile, ma la notizia aveva allarmato molti studenti e cittadini fuori sede timorosi di non poter raggiungere la città di Paola in occasione della solenne festività dedicata al santo patrono della Calabria, San Francesco, che si svolgerà dall'1 al 4 maggio. Ora, invece, la buona notizia: i lavori, che interesseranno una superficie lunga 15 chilometri, avranno inizio il prossimo 6 maggio, subito dopo i festeggiamenti. Salvo imprevisti, le operazioni dovrebbero concludersi per il 23 giugno, in tempo per consentire ai turisti di passare le vacanze lungo la costa tirrenica, anche se Trenitalia ha già fatto sapere che durante l'arresto della circolazione su rotaie metterà a disposizione dei bus sostitutivi per il trasporto, in modo da limitare i disagi per i passeggeri.

Il vertice in Regione

Per affrontare la problematica, alcuni giorni fa si era tenuto un vertice nelle stanze della Regione Calabria. Al tavolo avevano partecipato l'assessore ai Trasporti, Roberto Musmanno, e i rappresentanti della Rfi, la rete ferroviaria italiana. In quella occasione il sindaco di Paola, Roberto Perrotta, e il presidente del consiglio comunale, Graziano Di Natale, aveva presentato formale domanda per rinviare i lavori. Dopo le dovute valutazioni, i vertici aziendali, anche grazie al contributo dell'assessore Musumanno, hanno deciso di accogliere l'istanza.