Il cadavere di un giovane è stato ritrovato, nella mattinata di oggi, in un dirupo nei pressi di un cavalcavia, lungo la strada statale 107 Silana-Crotonese, nel territorio di Paola, nel cosentino. Sul posto si sono recati i sanitari del 118, i vigili del fuoco, per il recupero del corpo, e la polizia stradale, che sta indagando sul ritrovamento. Non si esclude che possa trattarsi di un suicidio.