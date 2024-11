Sventato suicidio grazie al pronto intervento delle forze dell'ordine

Voleva togliersi la vita impiccandosi con una corda già fissata alla trave del sottotetto. Ma il tempestivo intervento degli agenti del commissariato di Paola, diretti da Domenico Lanzaro, ha consentito di bloccare l’aspirante suicida prima che compisse l’insano gesto. L’episodio è accaduto in una palazzina popolare della città di San Francesco.

Il personale della polizia di stato è stato allertato da una telefonata giunta al 113. Giunti sul posto, gli agenti hanno deciso di abbattere il portone di ingresso dello stabile, mentre un altro operatore in divisa riusciva ad accedervi attraverso il tetto. L’aspirante suicida era in piedi su uno sgabello con il cappio al collo. Immediatamente immobilizzato e messo in sicurezza è stato poi affidato alle cure dei sanitari, nel frattempo intervenuti.