Rapinato il titolare di una rivendita di monopoli. Bottino da 7mila euro. Secondo caso nel giro di pochi giorni

Allarme sociale a Paola per due rapine perpetrate ai danni di altrettante tabaccherie nel giro di pochi giorni. L’ultima in ordine di tempo si è consumata davanti l'ingresso dell'attività di rivendita di Via San Rocco. Il titolare, alla chiusura dell’esercizio, è stato sorpreso da un malvivente mentre abbassava la saracinesca. L’uomo gli avrebbe puntato un’arma sulla schiena, costringendolo a consegnare l’incasso, circa settemila euro in contanti. Il ladro si sarebbe poi allontanato a piedi. Nei giorni scorsi era stata scippata la titolare di un altro punto vendita di generi di monopolio. In quel caso l’aggressione era stata consumata da due persone in sella ad un motorino. Seimila euro il bottino.