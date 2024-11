La signora è stata trasferita in ospedale dove è attualmente ricoverata. Acquisite le immagini del sistema di video-sorveglianza per ricostruire l’accaduto

Alle 12:50 di oggi una donna è stata letteralmente travolta da un’auto mentre attraversava il piazzale della stazione ferroviaria di Paola.

La signora è stata trascinata per diversi metri sull’asfalto da un'utilitaria, una Volkswagen up bianca. Tanti i testimoni che sono immediatamente intervenuti per prestarle soccorso. Dalla violenza dell’impatto si è temuto il peggio ma fortunatamente la donna non sarebbe in pericolo di vita. Al momento è ricoverata all’ospedale San Francesco di Paola, con presenza di lesioni multidistrettuali e quattro punti di sutura alla testa. Le forze dell’ordine hanno acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza per ricostruire l’episodio.