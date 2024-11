In manette un uomo già noto alle forze dell'ordine. Una seconda persona denunciata all'autorità giudiziaria

Un 64enne, Fedele Santoro, è stato arrestato a Paola dagli agenti del locale commissariato diretto da Domenico Lanzaro. I poliziotti, vedendo transitare un veicolo con a bordo l’uomo, già noto alle forze dell’ordine per reati inerenti lo spaccio di stupefacenti, insieme ad un’altra persona, hanno deciso di seguirlo e poi di bloccarlo per procedere ad una perquisizione.

Rinvenuti hashish e marijuana

Venivano rinvenuti della sostanza stupefacente di tipo hashish ed un bilancino di precisione.

La perquisizione si estendeva allora anche al domicilio di Fedele Santoro, nel corso della quale venivano rinvenuti abilmente occultati, sia in casa che nel giardino di pertinenza, diversi barattoli di vetro contenenti sostanza stupefacente del tipo marjuana, per un peso complessivo al netto pari a 2,7 chilogrammi. Santoro è stato condotto nel carcere di Paola per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. L’altra persona è stata denunciata per la detenzione di hashish.