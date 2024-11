«Cambiamola la città e iniziamo da subito con idee e progetti moderni e al passo con i tempi. C'è bisogno di una visione aperta che possa far conoscere ai turisti, che frequentano il Santuario di San Francesco di Paola, il nostro centro cittadino». Così, il consigliere provinciale Graziano Di Natale, che è anche presidente del consiglio comunale paolano, ha motivato l'intenzione di chiamare i cittadini a una consultazione popolare per chiedere il parere in merito ad alcune decisioni che potrebbero incrementare il turismo religioso legato alla figura di San Francesco. Le domande verteranno sulla "Previsione di un’area parcheggio dei pullman turistici nel centro cittadino" e sul "Sistema di collegamento con navette tra la città e il santuario San Francesco di Paola". Si voterà apponendo una croce sul "Sì" o sul "No".

Si vota il 29 e il 30 giugno

Le date stabilite per la votazione sono sabato 29 e domenica 30 giugno, dalle 8:00 alle 22.00. Possono votare tutti, cittadini, commercianti, professionisti, associazioni. I seggi saranno istituiti nelle seguenti zone: Fosse, Sotterra, Fosse del Rango, Corso Roma, lungomare. «Io ci credo - ha detto in ultimo Di Natale - e iniziamo a fare sul serio».