L’Associazione di volontariato Ets Il reparto dei sorrisi, che si occupa di clownterapia negli ospedali e nelle strutture private, organizza uno spettacolo di beneficenza, Smile’s got talent, che si terrà il giorno 18 maggio 2019 presso il teatro Odeon di Paola, alle ore 20.30.

Lo spettacolo, che vedrà esibirsi bambini ed adulti nel canto, nel ballo, nella recitazione, ha lo scopo di raccogliere fondi per il materiale e l’operatività che occorrono per assistere tutte le persone malate e bisognose attraverso la Terapia del sorriso e «di aprire menti e cuori alla solidarietà e alla terapia alternativa, quella del buonumore, della positività e della collaborazione. La partecipazione della cittadinanza e dei territori vicini, servirà a sostenerci in questa avventura e missione che per l’associazione e per tutti i pazienti è vita».

Il potere di un sorriso

È stato scientificamente provato che il metodo di Michael Christensen prima, poi Patch Adams, Vladimir Olshansky e molti altri, reca benefici tangibili al sistema immunitario, poiché le cellule vengono ‘risvegliate’ dalla gioia, dalla risata, dall’improvvisa ripresa della consapevolezza di sé che questa terapia dona.

«Tutti abbiamo bisogno di momenti di felicità»

«Dunque beneficiamone tutti - scrive l'associazione in una nota -, non solo le persone malate, ma ognuno di noi, perché non esiste persona che non abbia bisogno di momenti di felicità, di un sorriso in più per sentirsi bene, di un abbraccio, di calore umano. Apriamoci alla fiducia e a chi ci vuole fare del bene e prendiamone tanto, a dosi ingenti, perché non ha controindicazioni. Ed è gratis». (foto tratta da teniamocipermanoonlus.net)