Il messaggio di cordoglio della Cec per la scomparsa del Santo Padre: «Grati a Dio per avercelo donato». Lo scorso anno l’incontro nel Palazzo Apostolico Vaticano

«I vescovi della Calabria, appresa con dolore la notizia del ritorno dell'amato Papa Francesco alla casa del Padre, esprimono gratitudine al Signore della vita per il dono di questo fedele profeta del nostro tempo e chiedono a Dio di poter sempre più mettere in atto il suo esempio di compassione evangelica, di vicinanza agli ultimi e di accoglienza per tutti i figli di Dio». È quanto si afferma in un messaggio della Conferenza Episcopale Calabra per la morte di Papa Francesco.

«La Vergine Maria, Madre della Chiesa e Salus Populi Romani - si aggiunge nel testo del messaggio - lo accolga tra le sue braccia e impetri da Suo Figlio, Cristo Signore, la gloria che Egli ha promesso ai suoi servi fedeli».

Lo scorso anno i vescovi calabresi avevano incontrato Papa Francesco nella visita ad limina svoltasi nel Palazzo Apostolico Vaticano.