Per cause ancora in corso di accertamento, un minorenne di 17 anni – identificato dai carabinieri in G.D. -, al culmine di una lite ha accoltellato un ragazzo di 18 anni M.R.. È successo in serata a Paravati, frazione di Mileto.

Vista la gravità delle ferite riportate dal 18enne, sul posto si sono portati io sanitari del 118 per un veloce trasferimento del giovane all’ospedale Jazzolino di Vibo Valentia. Quattro i fendenti scagliati, ma che fortunatamente non hanno toccato organi vitali.

L'episodio si sarebbe verificato al culmine di una discussione motivata, secondo quanto è emerso dalle prime indagini dei carabinieri della stazione di Mileto, da questioni passionali, originate presumibilmente dal comune interesse dei due giovani per una ragazza. Il ferito, raggiunto dalle coltellate ad un fianco e ad un braccio, è stato ricoverato nel reparto di chirurgia dell'ospedale di Vibo. La prognosi per lui è di venti giorni.

Il minore, a distanza di qualche ora, si è costituito ai carabinieri accompagnato dal suo legale. La sua posizione è al vaglio dei militari, che stanno indagando sotto le direttive della Procura della Repubblica per i minorenni di Catanzaro.

Il grave episodio – accaduto sul corso principale di Paravati, a poche centinaia metri dalla Fondazione di Natuzza e nei pressi di una piazza e della chiesa della Vergine Addolorata – arriva a poche ore dalle celebrazioni dell’anniversario della morte di Natuzza Evolo previste per domani.