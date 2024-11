Accade a Vibo dove infuriano le polemiche sulle ultime decisioni del Comune in materia di sosta a pagamento

Arrivi con la macchina, parcheggi sulle strisce bianche e quando torni a prendere l’auto le trovi blu. Accade anche questo a Vibo, dove non si placano proteste e malumori per la recente decisione del Comune di ampliare le aree di sosta a pagamento. Sono già 220 le multe elevate nel giro di 24 ore, da quando cioè il Comune ha deciso di mettere da parte la tolleranza dei primi giorni di rodaggio del provvedimento.

Intanto gli automobilisti vibonesi si scatenano su Facebook dove non si contano i post infuriati, ma anche gli sfottò e i video come questo, diffuso dal profilo di Filippo Lo Bianco, dove si vede un operaio disegnare le strisce nel traffico, intorno alle auto parcheggiate.



Una procedura che solleva più di un interrogativo sull’opportunità di procedere in questo modo, ma non lascia tanti dubbi sul mancato rispetto delle regole minime di sicurezza, a garanzia dei lavoratori impegnati e degli stessi automobilisti in transito.

Sulla vicenda ha indagato il nostro Agostino Pantano. Ecco come è stato accolto negli uffici pubblici dove ha posto le sue domande: