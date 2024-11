Sono ore di apprensione per i familiari del 16enne campano che nella serata di lunedì è stato protagonista di un grave incidente a Parghelia, nel Vibonese. Intorno alla mezzanotte, l’adolescente - in paese per uno stage in un locale ristorante - si trovava a bordo della sua bicicletta elettrica quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo andando a schiantarsi contro il parapetto di via Luigi Razza. La violenza dell'impatto l'ha sbalzato dal veicolo facendolo precipitare da un’altezza di oltre cinque metri nella strada sottostante. Subito soccorso dagli amici che erano con lui e dai passanti che hanno allertato il 118 e i carabinieri della Compagnia di Tropea, il giovane è stato trasferito d’urgenza prima all'ospedale di Vibo Valentia e da all’Annunziata di Cosenza in gravi condizioni. Attualmente si trova ricoverato in prognosi riservata e in stato di coma.