Il 26enne Alessandro Manzi, accusato dell'omicidio del padre, ha affidato l'incarico legale all'avvocato Ettore Zagarese, penalista del Foro di Castrovillari. Il giovane, costituitosi volontariamente ai carabinieri, e' accusato di ave ucciso a fucilare il padre Mario, 50 anni, nei pressi della sua abitazione.

"Ho accettato di assumere la difesa del clamoroso caso di parricidio, destinato ad avere una vasta eco sul piano mediatico, dopo una lunga e profonda riflessione. Un avvocato - afferma il penalista - non difende il delitto ma i diritti di ogni cittadino a essere parte di un giusto processo. Non mi soffermo sulle motivazioni sottese a un gesto così grave, oggetto di un futuro processo; e' indiscutibile tuttavia che il Sig. Manzi ha dimostrato di essere persona che non si e' sottratta alle proprie responsabilità.

Due - dice - sono stati gli aspetti rilevati che hanno rafforzato la scelta di accettare l'incarico: l'affetto e l'accentuato senso di protezione che il sign. Manzi nutre nei confronti della madre e dei fratellini, a tal punto da indurlo, forse, a un gesto così estremo. Solitamente un indiziato di un crimine al primo incontro chiede all'avvocato quali speranze vi siano nell'affrontare un processo. E, invece, mi ha chiesto se potrà, dal carcere, iscriversi all’università e iniziare a studiare". (Agi)