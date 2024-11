Il vescovo di Oppido-Palmi, monsignor Giuseppe Alberti, sarà domenica 21 gennaio a Varapodio per celebrare una messa. L'iniziativa del presule è da mettere in relazione con l'aggressione subita martedì scorso, a conclusione di un rito funebre, dal parroco del centro del Reggino, Giovanni Rigoli, per la quale oggi sono state denunciate due persone.

«Come comunità diocesana - ha affermato monsignor Alberti - sentiamo la necessità di manifestare ancora una volta vicinanza a don Giovanni Rigoli, vittima di un'aggressione che ha provocato sconcerto e preoccupazione. Ritengo sia opportuno dare un segnale chiaro e di comunione nell'invitare tutta la comunità cristiana di Varapodio ad una celebrazione eucaristica che abbiamo programmato per dopodomani, domenica, nella chiesa di San Nicola».

«Sono convinto che qualsiasi fatto, anche il più doloroso e deprecabile - ha aggiunto il Vescovo - può diventare un'esperienza pedagogicamente utile per tutti. Come ci ricorda un passo del Vangelo, in cui la pietra scartata è chiamata a diventare pietra angolare per edificare una nuova comunità».