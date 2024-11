Nel corso di una conversazione emerge il danneggiamento di una struttura alle spalle del centro commerciale

La zona sud della città anche nelle intercettazioni realizzate dagli investigatori si conferma “terra di nessuno”. I furti e i danneggiamenti sono, infatti, messi a segno senza particolare preoccupazione

Alex Frongia: “Una volta io all'istituto d'arte me ne sono preso quasi duecento chili”

Ignazio Catalano: “Ah, non sai. Lo sai che ha fatto Mimmo Falcone? (Domenico Falcone)

Frongia: (cenno di dissenso)

Catalano: “Lo vedi là, dietro il centro commerciale “le Fornaci” che c'era la Telecom. Mimmareddu si è rubato duecentocinquanta mila euro di alluminio”

F: “E dove li ha portati?”

C: “E per rubarsi questi, ha fatto un milione e mezzo di euro di danni e tu non sai come se li è rubati!?”

F: “Con il camion, con il furgone”

C: “Ha preso tre persone e gli ha detto che aveva preso i lavori alla Telecom, li ha assunti proprio, gli pagava la giornata, sono andati là”

F: “Cioè se li prendevano lì, li arrestavano a questi (sorride)”

C: “E hanno tagliato le porte, le finestre. Tutto ha smontato, e lavoravano come che erano una ditta là”

F: (sorride)

C: “Un giorno chi svolgeva la guardiania là, è andato da Tonino, il suocero di Santino, e gli ha detto «sto uscendo pazzo» ha detto «perchè?» «dice che ad una parte dei miei hanno fatto un danno di un milione e mezzo di euro, che si sono rubati tutto l'alluminio, e ora devo trovare chi è stato>> e Tonino gli ha detto «no» ha detto «che anche se lo trovi che fai» ha detto «perchè?» «lo sai chi è stato? Mimmo Falcone» ha detto «gliel'ho prestato io il flessibile per tagliare le porte» (sorride)...abitava sotto Mimmo, lo vedi che l'ex moglie abita al corvo?”

F: “Eh!?”

C: “E, e abitava sotto Tonino”

F: “Perché?”

C: “Come portata l'alluminio, Tonino gli ha prestato il flessibile per tagliarlo. Figurati, che i primi giorni che è andato, c'erano i ladri e li ha fatti scappare”

F: “E si perché dice, ci sono io, questa è la zona mia”

C: “No, lui li ha gridati come che era il padrone”

F: “Che era il padrone del lavoro, no!? Eh sì”

C: “Si, si”

C: “Mimmo è unico”

F: “È il numero uno”

C: “È unico. Lo vedi se a Mimmo gli dici per esempio che dobbiamo tirare questo pilone? Questa notte? Lui viene e lo tira. Io lo chiamo Terminator”

F: “E, ma questo alluminio lui a chi è andato a venderlo?”

C: “A tutti, nelle aziende”

F: “Ed è andato a venderlo dopo?”

C: “Si”

F: “E quanto ha raccolto?”

C: “Te l'ho detto, duecentocinquanta mila euro”

Luana Costa