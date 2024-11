Raggiunto alle gambe l'uomo, 52 anni, è morto dissanguato. L'agguato è stato compiuto nel tardo pomeriggio di ieri

Torre Di Ruggiero (CZ) - Un pastore di 52 anni, Francesco Corrado, è stato trovato morto nelle campagne di Torre di Ruggiero, centro delle Preserre in provincia di Catanzaro. L'uomo, che stava badando al gregge in un podere di sua proprietà, é stato raggiunto da alcuni colpi di fucile caricato a pallettoni. Ferito alle gambe, il pastore è morto dissanguato. L’agguato è stato compiuto nel tardo pomeriggio di ieri. E’ stata la moglie della vittima a lanciare l’allarme non vedendo rincasare il marito. Il corpo è stato trovato dai carabinieri. Sono in corso indagini a tutto campo per stabilire la dinamica precisa dell’omicidio e per stabilire se a sparare sia stata una sola persona o se a sparare siano state più persone.