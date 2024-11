Momenti di paura questa mattina al largo di Palmi, all’altezza della spiaggia della Marinella. Dopo circa due ore ore di ricerche, è stato ritrovato un sub che si era immerso questa mattina per una battuta senza poi fare ritorno. Non vedendolo riemergere l’amico ha lanciato l’allarme. Vigili del Fuoco Distaccamento Nucleo Sommozzatori di Reggio, il nucleo navale di Gioia Tauro e la capitaneria di porto hanno cominciato le ricerche, trovandolo aggrappato agli scogli. Il 29enne affaticato e stanco, infatti, non riusciva a ritornare a riva. Sarebbe in buone condizioni di salute.