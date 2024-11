I vigili del fuoco sono intervenuti con sei squadre. Due operatori a causa del fumo e del calore hanno avvertito un malore e sono stati trasportati in ospedale

Un incendio, divampato nel primo pomeriggio, ha interessato una collina nei pressi del centro storico di Rende, in via San Pietro. Alcuni depositi commerciali, contenenti prodotti plastici, sono stati raggiunti dalle fiamme che, alimentate dal vento, hanno minacciano anche alcune abitazioni. Sul posto hanno operato sei squadre dei Vigili del Fuoco. Due pompieri, a causa del fumo e del calore, hanno avvertito un malore e sono stati trasportati in ospedale.