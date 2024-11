Un autoarticolato pochi minuti fa è rimasto incastrato tra le sbarre del passaggio a livello in prossimità della stazione ferroviaria di Rossano, lungo la tratta ionica. Il mezzo stava attraversando i binari nel mentre che le sbarre si stavano abbassando per il passaggio del treno. La barriera si è incastrata tra la motrice ed il rimorchio. Tuttavia, nonostante il particolare episodio non si sono registrati ritardi sulla linea Sibari-Crotone. Sul posto sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco di Rossano. Non si registrano feriti o altri disagi. Non è la prima volta che accadono simili episodi su passaggio ferroviario rossanese. Poco più di quindici giorni fa un'auto era rimasta incastrata all'interno dello spazio ferroviario tra le due sbarre chiuse in attesa del treno. Per fortuna il convoglio era in partenza dalla stazione di Rossano e si è evitato il peggio.