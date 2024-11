I locali de "Dal Brigante", storico negozio con sede a Corso Mediterraneo a Scalea, è stato completamente divorato dalle fiamme. Nella notte, dai locali commerciali si è sviluppato un incendio che in pochi minuti ha bruciato tutta la merce contenuta all'interno, che va dall'oggettistica ai suppellettili, passando per giocattoli ed elettrodomestici. Le fiamme ha poi interessato anche i piani superiori del palazzo, ma per fortuna senza tragiche conseguenze per gli occupanti né per gli automobilisti in transito, considerato che lo stabile sorge a ridosso del tratto di SS18 che attraversa la città. Attualmente, i vigili del fuoco sono al lavoro per sgomberare lo stabile e mettere la zona in sicurezza.

Al vaglio la natura dell'incendio

Al momento, gli investigatori, giunti immediatamente sul posto, non escludono nessuna ipotesi, nemmeno quella dolosa. «Altro evento terribile - ha scritto il sindaco Giacomo Perrotta sui social -. Attendiamo notizie dalle autorità competenti per poi affrontare la situazione nelle sedi opportune».