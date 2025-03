Paura nella notte a Tropea per un grosso incendio divampato in un parcheggio comunale. Distrutti diversi mezzi della ditta Muraca Srl, che si occupa della raccolta rifiuti: otto adibiti alla raccolta di rifiuti solidi urbani e un automezzo spazzatrice. Divorato dalle fiamme anche uno scuolabus.

Il rogo è partito intorno alle 23 di ieri sera. Al momento sono in corso le indagini delle forze dell’ordine per capire la vera matrice del rogo, non si esclude nessuna pista. Sul posto anche i vigili del fuoco (12 unità con 5 automezzi). Attualmente in corso le operazioni di spegnimento di ultimi focolai e di messa in sicurezza.