I vigili del fuoco di Reggio Calabria, distaccamenti di Gioia Tauro e Palmi, sono intervenute intorno alle 14:30 al porto di Gioia per un incendio nella sala macchine della nave Msc Bridge, ormeggiata nel porto. In supporto sono state inviate delle squadre dalla sede centrale coadiuvate da un’autobotte. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso e al momento non si registra il coinvolgimento di persone.