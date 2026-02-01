L’Incidente si è verificato durante l'intervallo dello spettacolo "Il circo di Pinocchio". Diversi i bambini presenti con le proprie famiglie. I soccorsi sono intervenuti rapidamente
Paura al teatro manfroce di Palmi. Un incidente si è verificato durante l'intervallo dello spettacolo "Il circo di Pinocchio", quando parte del soffitto della sala principale ha ceduto, causando il ferimento di alcuni spettatori in sala.
Diversi i bambini presenti con le proprie famiglie. I soccorsi sono intervenuti rapidamente. Fortunatamente, le ferite riportate non sembrerebbero essere gravi. Le autorità stanno avviando un'indagine per appurare le cause del crollo, verificare le condizioni di sicurezza della struttura ed eventuali responsabilità.