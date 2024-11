È successo a Cittanova. In evidente stato di choc la conducente del mezzo che è stata soccorsa dai sanitari del 118

Scene di panico e di paura nel Reggino. Mentre era in corso la prima operazione della task force finalizzata alla cattura delle vacche sacre, in una zona non battuta dalle forze dell’ordine, sulla strada tra Cittanova e il quadrivio Bombino, un’auto in transito ha travolto una vacca vagante. La donna a bordo è stata soccorsa dai sanitari del 118 e si trova attualmente ancora sotto choc.