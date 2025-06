L’incendio ha interessato inizialmente un negozio di ortofrutta. La corrente elettrica è saltata in parte del quartiere, lasciando molte abitazioni al buio per ore. Indagini in corso

Paura nella notte a Campora San Giovanni, frazione di Amantea, dove intorno alle 4 del mattino ignoti avrebbero appiccato un incendio doloso nel piazzale di un edificio che ospita al piano terra un negozio di ortofrutta. Le fiamme hanno avvolto un furgone parcheggiato, propagandosi rapidamente ad altri mezzi e allo stabile adiacente.

L’incendio ha provocato danni ingenti e ha reso necessaria l’evacuazione di quattro famiglie, residenti nel palazzo coinvolto. La corrente elettrica è saltata in parte del quartiere, lasciando molte abitazioni al buio per ore. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme evitando conseguenze ancora più gravi. Presenti anche i carabinieri e una pattuglia della polizia, accorsi per mettere in sicurezza l’area e avviare i rilievi investigativi. Continua a leggere su CosenzaChannel