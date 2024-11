Tre reggini sono stati arrestati per aver commesso una rapina, nel marzo 2014, in un supermercato di Cilavegna (Pavia)

Erano al nord "per andare in discoteca", ma sono stati arrestati perché ritenuti autori di una rapina in un supermercato di Cilavegna (Pavia). Tre reggini ed un vigevanese, bloccati dai carabinieri della Compagnia di Reggio Calabria coadiuvati da quelli di Vigevano, sono accusati per un colpo compiuto nel marzo 2014 che fruttò 600 euro. Nella fuga i banditi persero la pistola, risultata giocattolo, e abbandonarono l'auto. Elementi che hanno portato i carabinieri ad identificarli. Si tratta di Mario Montoli (24 anni) Leone Stivilla (25) e Marco Venuti (24), tutti reggini e condotti presso la casa circondariale di Arghillà. A Vigevano è invece stato tratto in arresto Alessandro Pinato (55), poi tradotto presso il carcere di Torre del Gallo di Pavia.