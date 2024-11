VIDEO | In corso l'ispezione degli uomini inviati da Cotticelli. Domani prevista l'assemblea dei primi cittadini. Il vicesindaco di Bianco invita tutti alle dimissioni « per restituire dignità al popolo della Locride »

Sono in corso da stamattina all’ospedale di Locri i controlli da parte degli ispettori del Nas. Gli uomini del nucleo anti sofisticazione e sanità dell’Arma stanno effettuando una serie di verifiche in alcuni reparti del nosocomio locrese su input dei commissari governativi alla sanità, all’indomani del decesso di un anziano di Ardore per arresto cardiaco, trasferito con grave ritardo nel reparto di Rianimazione, dopo la rottura di un ascensore.

Al momento nessun fascicolo d’inchiesta è stato aperto dalla Procura, né risulta alcuna denuncia presentata dai familiari della vittima alle forze dell’ordine. Intanto stamane in direzione sanitaria si è tenuto un vertice con rappresentanti dell’ufficio tecnico per fare il punto della situazione, mentre i sindaci della Locride si sono dati appuntamento domani pomeriggio a Siderno per una nuova assemblea che si preannuncia infuocata. Ad uscire allo scoperto sui social è stato il vice primo cittadino di Bianco Pasquale Ceratti, il quale ha invitato i colleghi a lasciare la fascia tricolore e rassegnare le dimissioni. «Un gesto che non salverebbe l'ospedale di Locri - afferma - ma almeno restituirebbe un pò di dignità al popolo della Locride».

