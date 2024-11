I carabinieri del Nas di Reggio Calabria hanno sequestrato stamane tre ascensori non funzionanti dell’ospedale di Locri. Il provvedimento è stato emesso a margine dell’ispezione disposta dal commissario regionale alla Sanità Saverio Cotticelli dopo la morte di un anziano trasferito dopo tre lunghe ore dal reparto di Cardiologia a quello di Rianimazione del nosocomio locrese sabato scorso a causa di un ascensore non funzionante. I militari hanno passato al setaccio tutti gli ascensori dell’ospedale per poi relazionare all’azienda sanitaria provinciale reggina. Intanto oggi a Siderno è in programma l’assemblea dei sindaci della Locride.

